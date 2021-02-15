Арабский Марс

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) стали первой арабской страной, которая успешно осуществила экспедицию к Марсу. Одной из главных задач аппарата Hope станет фиксация движения тепла в атмосфере Марса.

ОАЭ стали всего лишь пятой страной, добравшейся до Марса,— еще там побывали американские, советские, европейские и индийские аппараты. Вскоре вслед за Hope на орбиту Марса прибыл и аппарат из Китая под названием «Тяньвэнь».

Арабский корабль приближался к Марсу со скоростью 120 тыс. км/ч, поэтому непосредственно перед тем, как достичь атмосферы соседней планеты, корабль был вынужден включить экстренное торможение, иначе он бы проскочил мимо Марса.

Тормозившие корабль двигатели работали целых 27 минут, чтобы не дать ему сойти с заранее заданного маршрута.

Омран Шараф, директор программы Hope в Космическом центре имени Мохаммеда бин Рашида аль-Мактума, 71-летнего премьер-министра ОАЭ, объясняет: «Выход на орбиту Марса был самым сложным, самым важным моментом всей экспедиции! Hope испытал сильнейшее давление обстоятельств». А Сара аль-Амири, директор космического агентства ОАЭ и министр передовых технологий, сказала, что счастлива достижению Марса: «Чувство такое, будто все эти семь лет, которые мы работали над Hope, спали с моих плеч! Мне сейчас легко!»

«Я думаю, в ближайшее время следует ожидать научных открытий,— продолжает аль-Амири,—и я надеюсь еще, что эта космическая экспедиция повлияет на целое поколение, появятся молодые ученые, которые будут стремиться к еще более значительным достижениям».

Виталий Логофет