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«РИА Новости»: в Республике Тыва и Забайкальском крае наиболее низкое по стране качество жизни

Первые места по качеству жизни в России по итогам 2020 года заняли Москва, Санкт-Петербург и Московская область, показало исследование «РИА Новости». Самые низкие показатели оказались у Республики Тыва, Забайкальского края и Карачаево-Черкесской Республики.

Лидеры по качеству жизни:

  1. Москва (рейтинговый балл 82,16 из 100),
  2. Санкт-Петербург (80,63),
  3. Московская область (76,07),
  4. Республика Татарстан (66,62),
  5. Белгородская область (64,77),
  6. Краснодарский край (63,71),
  7. Ленинградская область (61,6),
  8. Воронежская область (61,05),
  9. Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (60,52),
  10. Калининградская область (59,25).

Регионы—аутсайдеры по качеству жизни:

  1. Республика Калмыкия (33,12),
  2. Кабардино-Балкарская Республика (32,01),
  3. Республика Ингушетия (31,45),
  4. Курганская область (30,45),
  5. Республика Алтай (29,43),
  6. Республика Бурятия (28,94),
  7. Еврейская автономная область (28,19),
  8. Карачаево-Черкесская Республика (27,69),
  9. Забайкальский край (26,89),
  10. Республика Тыва (17,5).

Рейтинг составлялся на основе 70 показателей: уровень доходов населения, занятость населения и рынок труда, жилищные условия населения, безопасность проживания, демографическая ситуация, экологические и климатические условия, здоровье населения и уровень образования и т. д. На основе этого регионам присваивался рейтинговый балл. Регионы-лидеры характеризуются высоким уровнем экономки и социальной сферы, высоким потенциалом для дальнейшего развития. В конец рейтинга попали регионы с невысоким уровнем социально-экономического развития, высоким уровнем безработицы и отставанием по зарплатам.

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