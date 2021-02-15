«РИА Новости»: в Республике Тыва и Забайкальском крае наиболее низкое по стране качество жизни

Первые места по качеству жизни в России по итогам 2020 года заняли Москва, Санкт-Петербург и Московская область, показало исследование «РИА Новости». Самые низкие показатели оказались у Республики Тыва, Забайкальского края и Карачаево-Черкесской Республики.
Лидеры по качеству жизни:
- Москва (рейтинговый балл 82,16 из 100),
- Санкт-Петербург (80,63),
- Московская область (76,07),
- Республика Татарстан (66,62),
- Белгородская область (64,77),
- Краснодарский край (63,71),
- Ленинградская область (61,6),
- Воронежская область (61,05),
- Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (60,52),
- Калининградская область (59,25).
Регионы—аутсайдеры по качеству жизни:
- Республика Калмыкия (33,12),
- Кабардино-Балкарская Республика (32,01),
- Республика Ингушетия (31,45),
- Курганская область (30,45),
- Республика Алтай (29,43),
- Республика Бурятия (28,94),
- Еврейская автономная область (28,19),
- Карачаево-Черкесская Республика (27,69),
- Забайкальский край (26,89),
- Республика Тыва (17,5).
Рейтинг составлялся на основе 70 показателей: уровень доходов населения, занятость населения и рынок труда, жилищные условия населения, безопасность проживания, демографическая ситуация, экологические и климатические условия, здоровье населения и уровень образования и т. д. На основе этого регионам присваивался рейтинговый балл. Регионы-лидеры характеризуются высоким уровнем экономки и социальной сферы, высоким потенциалом для дальнейшего развития. В конец рейтинга попали регионы с невысоким уровнем социально-экономического развития, высоким уровнем безработицы и отставанием по зарплатам.