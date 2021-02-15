«РИА Новости»: в Республике Тыва и Забайкальском крае наиболее низкое по стране качество жизни

Первые места по качеству жизни в России по итогам 2020 года заняли Москва, Санкт-Петербург и Московская область, показало исследование «РИА Новости». Самые низкие показатели оказались у Республики Тыва, Забайкальского края и Карачаево-Черкесской Республики.

Лидеры по качеству жизни:

Москва (рейтинговый балл 82,16 из 100), Санкт-Петербург (80,63), Московская область (76,07), Республика Татарстан (66,62), Белгородская область (64,77), Краснодарский край (63,71), Ленинградская область (61,6), Воронежская область (61,05), Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (60,52), Калининградская область (59,25).

Регионы—аутсайдеры по качеству жизни:

Республика Калмыкия (33,12), Кабардино-Балкарская Республика (32,01), Республика Ингушетия (31,45), Курганская область (30,45), Республика Алтай (29,43), Республика Бурятия (28,94), Еврейская автономная область (28,19), Карачаево-Черкесская Республика (27,69), Забайкальский край (26,89), Республика Тыва (17,5).

Рейтинг составлялся на основе 70 показателей: уровень доходов населения, занятость населения и рынок труда, жилищные условия населения, безопасность проживания, демографическая ситуация, экологические и климатические условия, здоровье населения и уровень образования и т. д. На основе этого регионам присваивался рейтинговый балл. Регионы-лидеры характеризуются высоким уровнем экономки и социальной сферы, высоким потенциалом для дальнейшего развития. В конец рейтинга попали регионы с невысоким уровнем социально-экономического развития, высоким уровнем безработицы и отставанием по зарплатам.