Поблажки от регулятора

ЦБ готов отказаться от ограничения доступа неквалифицированных инвесторов к структурным облигациям в зависимости от дохода по ним, привязанного к ключевой ставке. По информации “Ъ”, об этом сообщил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута на совете директоров НАУФОР в конце прошлой недели. В ЦБ не ответили на запрос “Ъ”.

Ранее Банк России разработал законопроект и проект своего указания по ограничению доступа неквалифицированных инвесторов к сложным продуктам, в частности к структурным. В проекте указания регулятор дополнял число инструментов, доступных только для квалифицированных инвесторов. Ими могут стать российские и иностранные облигации, доход по которым зависит от наступления или ненаступления каких-либо обстоятельств, при этом он может быть менее двух третей от ключевой ставки Банка России.

Полина Смородская