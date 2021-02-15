Australian Open

Мужчины. Третий круг. Андрей Рублев (Россия, 7)—Фелисиано Лопес (Испания) 7:5, 6:2, 6:3. Каспер Рууд (Норвегия, 24)—Раду Албот (Молдавия) 6:1, 5:7, 6:4, 6:4. Маккензи Макдоналд (США)—Ллойд Харрис (ЮАР) 7:6 (9:7), 6:1, 6:4. Даниил Медведев (Россия, 4)—Филип Крайинович (Сербия, 28) 6:3, 6:3, 4:6, 3:6, 6:0. Стефанос Циципас (Греция, 5)—Микаэль Имер (Швеция) 6:4, 6:1, 6:1. Маттео Берретини (Италия, 9)—Карен Хачанов (Россия, 19) 7:6 (7:1), 7:6 (7:5), 7:6 (7:5). Фабио Фоньини Италия, 16)—Алекс Де Минор (Австралия, 21) 6:4, 6:3, 6:4. Рафаэль Надаль (Испания, 2)—Кэмерон Норри (Великобритания) 7:5, 6:2, 7:5. Четвертый круг. Александр Зверев (Германия, 6)—Душан Лайович (Сербия, 23) 6:4, 7:6 (7:5), 6:3. Григор Димитров (Болгария, 18)—Доминик Тим (Австрия, 3) 6:4, 6:4, 6:0. Аслан Карацев (Россия)—Феликс Оже-Альяссим (Канада, 20) 3:6, 1:6, 6:3, 6:3, 6:4. Новак Джокович (Сербия, 1)—Милош Раонич (Канада, 14) 7:6 (7:4), 4:6, 6:1, 6:4.

В понедельник в четвертом круге встречаются: Медведев—Макдоналд, Рублев—Рууд. Во вторник в 1/4 финала встречаются: Карацев—Димитров.

Женщины. Третий круг. Эшли Барти (Австралия, 1)—Екатерина Александрова (Россия, 29) 6:2, 6:4. Шелби Роджерс (США)—Анетт Контавейт (Эстония, 21) 6:4, 6:3. Элизе Мертенс (Бельгия, 18)—Белинда Бенчич (Швейцария, 11) 6:2, 6:1. Каролина Мухова (Словакия, 25)—Каролина Плишкова (Чехия, 6) 7:5, 7:5. Донна Векич (Хорватия, 28)—Кайя Канепи (Эстония) 5:7, 7:6 (7:2), 6:4. Дженнифер Брейди (США, 22)—Кайя Юван (Словения) 6:1, 6:3. Джессика Пегула (США)—Кристина Младенович (Франция) 6:2, 6:1. Элина Свитолина (Украина, 5)—Юлия Путинцева (Казахстан, 26) 6:4, 6:0. Четвертый круг. Се Сувэй (Тайвань)—Маркета Вондроушова (Чехия, 19) 6:4, 6:2. Наоми Осака (Япония, 3)—Гарбинье Мугуруса (Испания, 14) 4:6, 6:4, 7:5. Серена Уильямс (США, 10)—Арина Соболенко (Белоруссия, 7) 6:4, 2:6, 6:4. Симона Халеп (Румыния, 2)—Ига Швёнтек (Польша, 15) 3:6, 6:1, 6:4.