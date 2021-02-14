«Любой праздник, который делает жизнь лучше, надо отмечать»

Ирина Жарова-Райт, управляющий партнер инвестиционной группы Sesegar: «Собираемся быть дома, но к нам приедут наши близкие. Мы влюблены в жизнь, влюблены в семью, наверное, это как-то пафосно звучит, но мы хотим быть вместе с родными, поэтому у нас домашний семейный день. Это еще один праздник, как Новый год. Атрибутика праздника присутствует в виде цветов, конфет, шоколада, клубники».

Максим Валецкий, владелец компании Mr.Doors: «У меня были разные подарочные бизнесы в начале нулевых. Для меня праздничные дни — это работа, закупки. Я вам скажу честно: все праздники раскрутили ритейлеры — чтобы продавать ненужные вещи, нужно придумывать поводы. Мы давно договорились на все эти праздники друг другу ничего не дарить. Но они очень полезны для бизнеса. Я буду счастлив за своих коллег, если им удастся 14 февраля компенсировать предновогодние потери».

Михаил Гончаров, гендиректор сети кафе «Теремок»: «Это какая-то искусственная конструкция. С точки зрения маркетинга подход к празднованию Дня Петра и Февронии гораздо интереснее, это все-таки рождено на территории страны. Лучше же что-то сделать самим, чем собезьянничать и отмечать праздники других стран. Для меня лично традиционные праздники — это Новый год, Пасха, Рождество, их мы отмечаем в семье».

Анастасия Татулова, основательница сети кафе «Андерсон»: «У меня сегодня выходной, и, конечно, мы отмечаем. Мне кажется, любой праздник, который делает жизнь лучше, неважно, что это — Хэллоуин, День Святого Валентина, 1 сентября или День первого снега — его надо отмечать, потому что в жизни не так уж много позитивных вещей. Сердечки не покупаю, но подарки покупаю всегда. Такие праздники — лишний повод сказать людям, которых я люблю, что они для меня важны».

Михаил Куснирович, глава Bosco di Ciliegi: «Отмечаю день рождения своего младшего сына. Если люди хотят под целования и признания в любви сделать друг другу приятное, это всегда замечательно. Какого-то межгалактического смысла я не знаю, а так День Святого Валентина отмечаем волшебно для наших клиентов. Сам я постоянно влюблен, конечно».