«Любой праздник, который делает жизнь лучше, надо отмечать»

Россияне стали реже отмечать День всех влюбленных. Интерес к празднику снижается несколько лет подряд, отмечают аналитики портала SuperJob. О желании устроить торжество 14 февраля сообщили 13% россиян, среди них преобладает молодежь. Не планируют отмечать День всех влюбленных практически три четверти опрошенных.
“Ъ FM” спросил представителей бизнеса о том, как они смотрят на этот праздник и планируют ли они сами по этому поводу особый досуг:
Ирина Жарова-Райт, управляющий партнер инвестиционной группы Sesegar: «Собираемся быть дома, но к нам приедут наши близкие. Мы влюблены в жизнь, влюблены в семью, наверное, это как-то пафосно звучит, но мы хотим быть вместе с родными, поэтому у нас домашний семейный день. Это еще один праздник, как Новый год. Атрибутика праздника присутствует в виде цветов, конфет, шоколада, клубники».
Максим Валецкий, владелец компании Mr.Doors: «У меня были разные подарочные бизнесы в начале нулевых. Для меня праздничные дни — это работа, закупки. Я вам скажу честно: все праздники раскрутили ритейлеры — чтобы продавать ненужные вещи, нужно придумывать поводы. Мы давно договорились на все эти праздники друг другу ничего не дарить. Но они очень полезны для бизнеса. Я буду счастлив за своих коллег, если им удастся 14 февраля компенсировать предновогодние потери».
Михаил Гончаров, гендиректор сети кафе «Теремок»: «Это какая-то искусственная конструкция. С точки зрения маркетинга подход к празднованию Дня Петра и Февронии гораздо интереснее, это все-таки рождено на территории страны. Лучше же что-то сделать самим, чем собезьянничать и отмечать праздники других стран. Для меня лично традиционные праздники — это Новый год, Пасха, Рождество, их мы отмечаем в семье».
Анастасия Татулова, основательница сети кафе «Андерсон»: «У меня сегодня выходной, и, конечно, мы отмечаем. Мне кажется, любой праздник, который делает жизнь лучше, неважно, что это — Хэллоуин, День Святого Валентина, 1 сентября или День первого снега — его надо отмечать, потому что в жизни не так уж много позитивных вещей. Сердечки не покупаю, но подарки покупаю всегда. Такие праздники — лишний повод сказать людям, которых я люблю, что они для меня важны».
Михаил Куснирович, глава Bosco di Ciliegi: «Отмечаю день рождения своего младшего сына. Если люди хотят под целования и признания в любви сделать друг другу приятное, это всегда замечательно. Какого-то межгалактического смысла я не знаю, а так День Святого Валентина отмечаем волшебно для наших клиентов. Сам я постоянно влюблен, конечно».
По данным аналитиков ВТБ, в этом году подарки на День Святого Валентина стали более практичными. Наиболее заметно вырос спрос на электронику и косметику. На эти товары россияне потратили в полтора раза больше, чем в прошлом году. Примерно на четверть увеличилась выручка у spa-салонов и парикмахерских, а вот в магазинах мужской одежды и подарков, напротив, зафиксировали падение оборота на 6%.