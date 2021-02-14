В Казани после согласованного митинга задержали девять человек

В Казани прошел согласованный с властями митинг против политических репрессий. После акции было задержано девять человек, сообщает студенческий интернет-журнал «Ветер». Среди задержанных — активисты «Социалистической альтернативы» и студентка Казанского федерального университета. По данным издания, их отвезли в отдел «Гвардейский». В МВД по Татарстану на данный момент не подтверждают информацию. «Пока нет информации»,— сказали “Ъ” в пресс-службе.

Митинг был организован членами «Яблока», ПАРНАС и «Левого фронта». Акция была согласована мэрией на 200 человек. Но еще несколько сотен наблюдали за акцией из-за ограждений. На самом митинге задержаний не было.

Кирилл Антонов, Казань