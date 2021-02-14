Из-за мокрого снега два округа в Сочи частично остались без света

Два сельских округа Сочи – Кудепстинскй и Солохаульский – частично остались без света из-за аварии, вызванной налипанием мокрого снега на воздушные линии электропередачи. Об этом сообщает пресс-служба мэрии курорта.

Сейчас восстановительные работы ведут специалисты ПАО «Россети Кубань» – всего восемь бригад и 11 единиц техники. Об окончаниях срока работ не сообщается.

В мэрии Сочи также сообщили, что из-за заморозков и снегопада в горных и предгорных районах курорта потребовалась обработка противогололедными материалами некоторых участков улично-дорожной сети. Всего было задействовано 48 единиц специализированной техники.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, 13 февраля в Краснодаре часть жителей Юбилейного и Фестивального микрорайонов осталась без тепла из-за экстренных профилактических работ в крупнейшей городской котельной. Их должны завершить 14 февраля до 20:00

Алексей Белянин