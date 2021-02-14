Ярославцы просят мэрию сохранить индивидуальную жилую застройку

Жители Ярославля, проживающие в частном секторе Фрунзенского района города обратились в мэрию с просьбой не строить на территории, где они живут многоэтажные дома, сообщили в пресс-службе мэрии. Ярославцы просят городской департамент градостроительства изменить статус территории, где находятся их дома, разрешив строить только малоэтажное жилье. Существующий сейчас статус территории позволяет возводить на ней многоэтажные жилые здания, которых, по словам жильцов, становиться все больше и больше.

В мэрии сообщили, что они поддержали обращение жителей. По словам главного архитектора Ярославля Артема Цымбалова, городские власти также как и жители считают, что нужно официально привести статус данной территории в соответствие с ее фактическим использованием.

«Тем более, в этом районе пока нет возможности построить дополнительные социальные объекты, поэтому и множество многоэтажных домов будет не оправдано»,— отметил господин Цымбалов.

Для решения данного вопроса мэрия порекомендовала жильцам провести собрание собственников, на котором нужно принять коллективное обращение с предложением внести изменения в правила землепользования и застройки и закрепить за территорией статус малоэтажной застройки. По рекомендации мэрии к решению вопроса по организации собрания и оформления обращения подключатся специалисты территориальной администрации Фрунзенского и Красноперекопского районов.

Ранее “Ъ-Ярославль” сообщал, что жители нескольких улиц частного сектора Красноперекопского района высказались против сноса их домов, предполагающегося в связи с расширением улиц. После нескольких встреч с жителями этих улиц представителей мэрии Ярославля, было принято решение не производить изъятия земельных участков. Существующая улично-дорожную сеть в частном секторе Красноперекопского района Ярославля не будет меняться.

Антон Антонов