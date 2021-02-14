На Кубани за сутки потратили более 5 тысяч тонн противоголодедной смеси для уборки дорог

В Краснодарском крае во время уборки улиц от последствий снегопада израсходовали 5,4 тыс. тонн противогололедной смеси. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Всего в ликвидации гололеда в крае было задействовано 232 комбинированных машины, 10 автогрейдеров, пять бульдозеров, 30 тракторов, один роторный очиститель. В администрации региона уверяют, что настоящий момент проезд обеспечен по всем маршрутам. Автобусное сообщение не прерывалось.

В ночь на 14 февраля на территории Краснодарского края снег выпал в отдельных западных, северных, восточных, юго-восточных, центральных, южных районах, на черноморском побережье, а также в горном кластере Сочи. В ближайшие сутки снегопад, а также мокрый снег возможен в юго-восточных и восточных районах Кубани, а также на Черноморском побережье – на участке от Туапсе до Сочи.

«Наиболее интенсивные осадки прогнозируют в Туапсинском и Апшеронском районах, а также в Лазаревском микрорайоне Сочи. Порывы ветра уменьшатся во второй половине дня»,– отмечают в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В краевом центре в ночь на 14 февраля уборкой улиц занималось 56 единиц спецтехники. Они расчищали от снега и обрабатывали основные городские магистрали, мосты, путепроводы, маршруты движения общественного транспорта. Рано утром на уборку тротуаров, подземных переходов и остановок вышли 585 человек и 40 единиц техники.

Накануне, 13 февраля дорожные службы города обработали от наледи 260 участков дорог, было использовано 470 тонн песко-соляной смеси.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, ранее ГУ МЧС по Краснодарскому краю распространило экстренное предупреждение о возможном резком ухудшении погодных условий в регионе с 12 по 20 февраля 2021 года. 13 февраля стало известно, что в ближайшие дни в регионе ожидается понижение температуры воздуха до -15…-20 градусов.

Алексей Белянин