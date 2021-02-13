Россия обыграла Швецию на этапе хоккейного Евротура

Сборная России обыграла сборную Швеции в матче Шведских хоккейных игр — второго тура третьего этапа Евротура. На встрече в Мальме российские хоккеисты одержали победу по буллитам. Встреча закончилась со счетом 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0)

Шайбы забросили: Данила Моисеев (37) — Эмиль Петтерсон (27). Буллит реализовал Владимир Бутузов.

Россия с пятью очками лидирует в турнирной таблице Шведских хоккейных игр, следом идут сборные Швеции (три очка), Финляндии и Чехии (по два очка). В следующем туре 14 февраля команда России встретится со сборной Чехии, а сборная Швеции — с командой Финляндии.