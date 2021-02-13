Международный аэропорт Сочи возобновил работу в штатном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Напомним, сегодня, 13 февраля 2021 года, с 10:15 до 14:20, из-за штормового ветра командиры 10 воздушных судов приняли решение уйти на запасные аэродромы Краснодара, Анапы, Ростова-на-Дону, Минеральных Вод. «На вылет все рейсы уходили по расписанию. В настоящий момент аэропорт Сочи работает в штатном режиме», - отметили в пресс-службе компании.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, из-за сложных погодных условий аэропорты Краснодарского края начали принимать рейсы, который не могут приземлиться в Симферополе. 12 февраля аэропорт Краснодара перешел на усиленный режим работы из-за надвигающегося снегопада. В аэропорту выведен дополнительный персонал для работы в вечернее и ночное время, техника, закуплены дополнительный объем реагентов.

Наталья Решетняк