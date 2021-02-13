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На трассе А-146 в Краснодарском крае восстановили движение после массового ДТП

В Краснодарском крае на участке федеральной трассы А-146 после массового  ДТП полностью восстановлено движение транспортных средств. Об этом сообщили в пресс-службе  регионального управления МЧС.

Как писал “Ъ-Кубань”, авария произошла около 9.30 за станицей Северской(в районе поворота на хутор Свободный). На автотрассе столкнулись четыре грузовых, 12 легковых автомобилей и один рейсовый автобус «Гулькевичи-Геленджик». По предварительной информации, в ДТП пострадал один человек из легкового автомобиля.

Ранее автомобилистов региона просили воздержаться от использования личного транспорта в связи со сложными погодными условиями. С 12 по 20 февраля на Кубани прогнозируется резкое понижение температуры  до минусовых значений, выпадение обильных осадков, образование гололеда.

Наталья Решетняк


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