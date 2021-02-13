На Кубани в массовом ДТП с участием 16 автомобилей и рейсового автобуса пострадал один человек

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю

На Кубани на федеральной трассе А-146 в результате массового ДТП с участием 17 транспортных средств, по предварительной информации, пострадал один человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Сообщение о происшествии зарегистрировали 13 февраля в 9:31. Диспетчеру ЕДДС поступила информация о том, что за станицей Северской (в районе поворота на хутор Свободный) столкнулись четыре грузовых, 12 легковых автомобилей и один рейсовый автобус «Гулькевичи-Геленджик».

В ликвидации последствий ДТП участвовали 23 человека и девять единиц техники. Транспорт, пострадавший в ДТП, убрали на обочину дороги. Однако в настоящий момент движение в сторону Краснодара все еще затруднено.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, за минувшие сутки для обработки региональных дорог от гололеда было израсходовано 2,7 тыс. т противогололедной смеси. Дождь и снег шли всю ночь в отдельных западных, северных, восточных, юго-восточных, южных, центральных районах, а также на черноморском побережье. В ближайшие дни температура воздуха снизится до минус 15-20 градусов. Прогнозируется налипание мокрого снега на деревьях и проводах, снежный накат на дорогах, гололедица, ветер ветра скоростью 20-25 м/с, местами пройдет метель. В крае продолжает действовать штормовое предупреждение. Все оперативные службы переведены в режим повышенной готовности. Жителей региона просят по возможности не пользоваться личным транспортом.

Наталья Решетняк