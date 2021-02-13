Улицы Краснодара от снега расчищают 573 человека и 59 единиц спецтехники

В Краснодаре пешеходные зоны и проезжую часть расчищают от снега работники ЖКХ и специализированная техника. Об этом сообщает 13 февраля пресс-служба городской администрации.

Рано утром на расчистку и обработку от гололеда тротуаров и остановок вышли специалисты «Мусороуборочной компании». Всего задействованы 573 человека и 32 единицы спецтехники. Работы продлятся в течение всего дня.

Кроме этого, управляющим компаниям (УК) поручено своевременно убирать снег и наледь, обрабатывать песко-соляной смесью придомовые территории многоквартирных домов. В случае нарушений УК будут привлечены к административной ответственности.

С утра 13 февраля началась обработка основных магистралей Краснодара против гололеда задействованы 29 единиц спецтехники. Обрабатывают все мосты и путепроводы краевого центра, дороги первой очереди, маршруты движения общественного транспорта.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, 12 февраля жителей Краснодара попросили воздержаться от поездок на личном транспорте в связи с ожидающимся похолоданием и снегопадами. Горожан просили пользоваться автомобилями с предельной осторожностью, а также не оставлять их на проезжей части, чтобы не препятствовать движению снегоуборочной техники. Пешеходам в свою очередь рекомендовалось быть особенно внимательными при переходе проезжей части в связи с увеличением тормозного и остановочного пути транспорта на скользкой дороге, а также обозначить свое присутствие с помощью световозвращающих элементов.

Напомним, в период с 12 по 20 февраля синоптики прогнозируют резкое понижение температуры в Краснодаре до минусовых значений, выпадение обильных осадков, образование гололеда,

Наталья Решетняк