За сутки коронавирус подтвердили у 272 свердловчан

За минувшие сутки в Свердловской области подтвердили 272 новых случая коронавирусной инфекции. Общее число заболевших на 13 февраля составляет 74 496, более 67 тыс. человек выздоровели. За последние сутки также подтвердили 13 летальных случаев. С начала пандемии в регионе скончались 2 210 человек.

Отметим, что суточный прирост заболевших в регионе снижается уже неделю. Но отменять обязательный масочный режим власти пока не планируют.

Как ранее сообщалось, в Свердловской области от коронавируса ежедневно в среднем прививают 9 тыс. человек. Первым компонентом вакцины привились уже почти 80 тыс. свердловчан, полностью вакцинировались — более 14 тыс. человек. В Екатеринбурге привиться от COVID-19 можно в 16 медицинских учреждениях.