Свердловские власти не намерены отменять масочный режим

В ближайшее время в Свердловской области не планируется отмена обязательного масочного режима, написал в Instagram губернатор Евгений Куйвашев.

«Отмена требования об использовании защитных масок для многих людей — это такой сигнал о полной победе над инфекцией. Но давайте будем отталкиваться от реальной обстановки. Конечно, тенденция на улучшение ситуации есть. Но по-прежнему ежедневно в регионе фиксируется больше 200 случаев заболевания. Поэтому нам уж точно пока рано говорить о снятии масочного режима», — пояснил губернатор.

Отметим, ранее об отмене масочного режима объявили в Удмуртии и Чечне. Всеобщий масочный режим был введен в России в конце октября 2020 года.

С начала пандемии в Свердловской области зарегистрировано 74 224 случая заражения COVID-19, при этом более 66 тыс. свердловчан уже выздоровели.