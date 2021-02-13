Жена Трампа открыла «Офис Меланьи Трамп»

Жена 45-го президента США Дональда Трампа Меланья сообщила об открытии своей организации — «Офиса Меланьи Трамп». Бывшая первая леди ретвитнула запись со страницы новой организации. Не уточняется, чем будет заниматься «Офис».

«Меланья Трамп объявляет об открытии "Офиса Меланьи Трамп"»,— говорится в единственном сообщении на странице организации в Twitter.

В январе источники CNN сообщали, что «Офис» будет заниматься помощью детям и будет продолжением программы Be Best (занималась детским здоровьем, благосостоянием, безопасностью в интернете). По данным телеканала, штаб-квартира будет располагаться в городе Палм-Бич (штат Флорида).

Господин Трамп в конце января открыл «офис бывшего президента». Он занимается корреспонденцией, публичными заявлениями и выступлениями 45-го президента.