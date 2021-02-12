Суд повторно арестовал обвиняемого в хищении основателя Petropavlovsk Масловского

Тверской суд Москвы по просьбе следствия снова арестовал основателя и бывшего гендиректора золотодобывающей компании Petropavlovsk Павла Масловского до 23 февраля. Он обвиняется в хищении более 95 млн руб. Свою вину бизнесмен не признает.

Господина Масловского арестовали в декабре 2020 года. Однако в феврале Мосгорсуд отправил его дело в суд первой инстанции на новое рассмотрение. Павлу Масловскому предъявлено обвинение в присвоении денежных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). По этой статье ему грозит до десяти лет лишения свободы и штраф до 1 млн руб.

«12 февраля 2021 года Тверским районным судом города Москвы вынесено постановление об избрании в отношении обвиняемого Павла Масловского меры пресечения в виде заключения под стражу до 23 февраля 2021 года»,— говорится в сообщении суда.

В материалах дела речь идет о событиях, происшедших в 2018 году. По версии следствия, фигуранты похитили активы акционерного общества, работающего в сфере золотодобычи. Ущерб оценивается в 95 млн руб. Уголовное преследование Павла Масловского началось через несколько месяцев после его смещения с должности гендиректора. Это стало следствием корпоративного конфликта между топ-менеджерами.

Подробности — в материале “Ъ” «Золото потребовало повторной оценки».