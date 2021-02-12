В Петербурге наградили силовиков после разгона митингов

В Петербурге на Дворцовой площади прошла церемония награждения спецполка ГУ МВД. Сотрудникам были вручены почетные грамоты и благодарственные письма за «личный вклад в охрану общественного порядка и общественной безопасности». Об этом сообщается на официальном сайте законодательного собрания.

«В торжественной обстановке мы выражаем вам глубокую признательность за вашу добросовестную службу, за мужество, выдержку и самообладание. Ваша верность служебному долгу, образцовое отношение к выполнению своих обязанностей служат гарантией защиты правопорядка, охраны жизни и здоровья наших граждан. На вас возложена огромная ответственность — быть хранителями нашего любимого города святого апостола Петра»,— сказал спикер парламента Петербурга Вячеслав Макаров.

Ранее он проводил награждение росгвардейцев, которые дежурили у Мариинского дворца в день акции в поддержку Алексея Навального 31 января. Господин Макаров считает, что они держали оборону от протестующих. На деле охрана заперлась в здании, а зайти в него никто не пытался. Спикер также неоднократно выступал в парламенте с идеей ставить полицейским и росгвардейцам памятники, но каких-либо инициатив по данному вопросу не вносилось.

Штаб Навального в Петербурге возмутился награждением силовиков, отметив, что они проявляли излишнюю жестокость по отношению к участникам несогласованных акций.

В этом году сторонники оппозиционера Алексея Навального провели уже три протестных акции — 23 и 31 января, а также в день суда над ним 2 февраля. Протестующие требуют освободить оппозиционера, которому суд заменил условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. 14 февраля сторонники господина Навального анонсировали политический флешмоб: выйти вечером во двор, зажечь фонарик на телефоне, а после выложить снимки в соцсети. Правоохранительные органы предупредили об ответственности за участие в несанкционированных акциях.

Подробности — в материале “Ъ” «Леониду Волкову захотелось романтики».

Олег Дилимбетов, Санкт-Петербург