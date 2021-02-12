На Кубани в 2021 году на льготные займы для молодежных стартапов выделят 500 млн рублей

Власти Краснодарского края в 2021 году планируют выделить 500 млн руб. на выдачу льготных займов для молодежных стартапов. Об этом заявил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Ставка по кредиту составит 0,1%. Условия программы, как сообщает пресс-служба администрации региона, будет обнародована в ближайшее время.

Господин Кондратьев отметил, что среди молодежи много тех, кто хочет заниматься бизнесом, однако банковские ставки сегодня слишком высоки для организации стартапов.

«Я решил изменить подход. Сейчас разрабатываем новый заем для молодежи, условия будут максимально льготными – под 0,1%. Мы с коллегами обсудили, поручения уже даны, будут изменения в бюджет. Молодежь сможет получить поддержку на свой первый шаг в бизнесе»,– заявил глава региона на встрече с представителями молодежных организаций.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, Фонд микрофинансирования Краснодарского края с 1 февраля 2021 года начал выдавать льготные займы для самозанятых граждан. Максимальная сумма займа составляет 500 тыс. рублей, максимальный срок – до 36 месяцев. Наиболее выгодными они будут для граждан, работающих в сферах легкой промышленности и деревообработки: для них ставка составит всего 1% годовых.

Кроме того, 11 февраля стало известно, что Фонд микрофинансирования Кубани будет выдать IT-компаниям льготные займы на сумму от 100 тыс. руб. до 5 млн руб. Деньги будут предпринимателям, занимающимся разработкой и модификацией программ, монтажом и настройкой ПО, созданием сайтов и предоставлением доступа в Интернет, IT-аутсорсингом.

Алексей Белянин