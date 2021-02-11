На Кубани IT-компаниям будут выдавать льготные займы

Фонд микрофинансирования Краснодарского края будет выдать IT-компаниям льготные займы на сумму от 100 тыс. руб. до 5 млн руб., сообщает пресс-служба краевой администрации. Новый финансовый инструмент разработают до конца февраля.

Займы будут предназначены для предпринимателей, занимающихся разработкой и модификацией программ, монтажом и настройкой ПО, созданием сайтов и предоставлением доступа в Интернет, IT-аутсорсингом.

«По итогам прошлого года Краснодарский край вошел в ТОП-20 регионов-лидеров по наибольшему объему разработки программного обеспечения. Тогда же мы сделали первый шаг – закрепили поддержку IT-компаний на законодательном уровне. Сейчас на базе действующих институтов поддержки бизнеса запускаем для них специализированный финансовый продукт», - прокомментировал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

По данным краевой администрации, сейчас на Кубани работают около 1,5 тыс. IT-компаний, в 2020 году объем их услуг составил около 95 млрд руб., объем налоговых поступлений – более 5,2 млрд руб.

Как писал “Ъ-Кубань”, за десять месяцев 2020 года Фонд микрофинансирования Краснодарского края выделил предпринимателям более 1,5 млрд руб. в качестве государственной поддержки. При этом общая сумма кредитов, выданных субъектам малого и среднего бизнеса Краснодарского края с января по октябрь 2020 года составила 202,8 млрд руб.

Виктория Колганова