В Краснодарском крае начали выдавать льготные займы самозанятым

Фонд микрофинансирования Краснодарского края с 1 февраля 2021 года начал выдавать льготные займы для самозанятых граждан, сообщает пресс-служба администрации Кубани.

В первый день за консультациями об их получении обратились 42 человека, из них семеро подали документы на получение государственной поддержки.

По данным властей региона, наиболее выгодными льготные займы будут для самозанятых граждан, работающих в сферах легкой промышленности и деревообработки: для них ставка составит всего 1% годовых. Кроме того, под 2% годовых займы смогут получить предприниматели, работающие от 1 до 12 месяцев. Для всех остальных категорий самозанятых ставка составит 3% годовых.

Максимальная сумма займа составляет 500 тыс. рублей, максимальный срок – до 36 месяцев.

В департаменте инвестиций и развития МСП Краснодарского края отметили, что возможность получить льготные займы – одна из наиболее весомых мер поддержки, на которую теперь могут рассчитывать самозанятые граждане.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, эксперимент по внедрению специального налогового режима – налога на профессиональный доход – ввели с 1 июля 2020 года. 15 июля было объявлено, что самозанятых начнут включать в государственные программы поддержки бизнеса.

По итогам 2020 года Фонд микрофинансирования выдал бизнесу льготные займы на сумму более 1,9 млрд рублей. Фонд развития бизнеса в свою очередь предоставил 217 поручительств на сумму более 1,5 млрд рублей, что позволило привлечь 3,9 млрд кредитных средств.

Алексей Белянин