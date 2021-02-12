Казахстан одобрил российскую вакцину «Спутник V»

Российская вакцина против коронавируса «Спутник V» была одобрена властями Казахстана, говорится в официальном аккаунте вакцины в Twitter. Казахстан стал 27-й страной, разрешившей «Спутник V». Ранее вакцина была одобрена в 26 странах Европы, Латинской Америки, Ближнего Востока, Африки, Азии и Северной Америки.

Как сообщалось ранее, российская вакцина разработки Центра имени Гамалеи входит в тройку лидеров по количеству полученных одобрений государственными регуляторами, сообщили в Российском фонде прямых инвестиций. «Спутник V» был одобрен, в том числе в Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории и Сент-Винсенте и Гренадинах.

Ранее в Казахстане за сутки выявили 951 случай заражения коронавирусом. Общее количество заболевших COVID-19 достигло 200 044 человек.