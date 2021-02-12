МЧС Кубани предупредило об обледенении судов в Азовском море

ГУ МЧС по Краснодарскому краю распространило штормовое предупреждение о возможном обледенении судов.

Согласно прогнозам, быстрое обледенение судов возможно по восточной половине Азовского моря до конца суток 12 февраля, а также 13 и 14 февраля. Также не исключен сильный западный и юго-западный ветер с порывами до 24 м/с.

В МЧС отмечают, что судоводителям настоятельно рекомендуется не выходить в плавание при условиях, способствующих обледенению, чтобы исключить неоправданный риск. При снижении температуры наружного воздуха до значений близких к 0 градусов, вести непрерывное наблюдение за частотой забрызгивания судна и началом отложения льда на судовых поверхностях, а также немедленно направить судно к ближайшему убежищу.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, 11 февраля ГУ МЧС по Краснодарскому краю распространило экстренное предупреждение о возможном резком ухудшении погодных условий в регионе с 12 по 20 февраля 2021 года. В частности, в регионе прогнозируется серьезное понижение температуры воздуха – на 15-20 градусов.

В Краснодарском гидрометцентре объясняют изменение погодных условий смещением холодных фронтальных разделов с северо-западных районов Европы. В связи надвигающимися морозами региональное управление МЧС начало готовить пункты обогрева и технику на трассах края.

Алексей Белянин