На Кубани три ковидных госпиталя возобновили плановую работу с пациентами

В Краснодарском крае три медицинских организации вернулись к плановой работе с пациентами в связи с улучшением эпидемиологической обстановки. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Среди них – клинический госпиталь ветеранов войн, кожно-венерологический диспансер №2 Сочи и центр охраны материнства и детства Сочи. Сейчас в Краснодарском крае продолжают работу 24 медучреждения, оказывающие помощь больным коронавирусной инфекцией.

По данным краевых властей, в январе коечный фонд ковидных госпиталей составлял 6,7 тыс. мест. Сейчас его сократили на 30%. В настоящее время в больницах развернуто 4450 коек для больных COVID-19, из них заняты 3410, свободны – 1040 (23,4%).

«Эта работа постепенная, плановая. Она ведется на основании ежедневного мониторинга эпидситуации по заболеваемости. При изменении ситуации мы готовы как увеличить коечный фонд до 7 тысяч, так и перевести к плановому приему пациентов наши медорганизации»,- уточнил замначальника управления организации медпомощи населению краевого минздрава Юрий Сарычев.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, по данным на 12 февраля 2021 года в Краснодарском крае выявили 173 новых заболевших COVID-19. Общая цифра составила 35 844 человек. Продолжают лечение 5813 человек, выздоровели и выписаны – 28 354, в т.ч. 317 – за минувшие сутки. По данным оперштаба, за минувшие сутки в Краснодарском крае скончались еще 17 человек с подтвержденным коронавирусом Общее число смертельных случаев достигло 1677.

Алексей Белянин