На Кубани выявили 173 новых случая коронавируса за сутки

В Краснодарском крае общее количество заболевших коронавирусом увеличилось на 173 человека. Об этом сообщили 12 февраля 2021 года в региональном оперштабе. Общая цифра составила 35 844 человек. Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения равен 631,6.

Среди новых заболевших в возрасте от года до 87 лет: 107 женщин, 66 мужчин, включая 11 детей.

В Краснодаре подтверждено 50 случаев, в Сочи – 39. В Анапе, Кавказском и Каневском районах - по семь новых пациентов. В Динском и Белоглинском районах - по шесть. В Кореновском, Северском и Славянском районах - по пять, в Туапсинском и Крымском - по четыре.

В Новороссийске, Тихорецком и Усть-Лабинском районах заболели по три человека. В Геленджике, Темрюкском, Успенском, Новокубанском, Брюховецком, Выселковском, Курганинском районах - по два. По одному – в Ленинградском, Белореченском, Калининском, Гулькевичском и Павловском районах.

Всего за минувшие сутки в лабораториях края проведено 7,5 тыс. тестов на коронавирус.

Как сообщал “Ъ-Кубань” , 11 февраля в регионе зафиксировано 174 случаев заражения коронавирусной инфекцией.Среди пациентов с подтвержденным COVID-19 - 93 женщины и 81 мужчина, также заразились шестеро детей.

Наталья Решетняк