От ковида умер 100-летний житель Кубани

По данным оперштаба, за минувшие сутки в Краснодарском крае скончались еще 17 человек с подтвержденным коронавирусом, среди них 100-летний житель Сочи. У всех умерших развилась тяжелая двусторонняя пневмония на фоне инфекции.

В больницах Краснодара скончались восемь мужчин в возрасте от 44 до 79 лет и 93-летняя женщина. Три жителя Сочи в возрасте 58, 62 и 100 лет умерли в местных госпиталях. В Усть-Лабинске не удалось спасти 66-летнюю местную жительницу и 70-летнюю женщину из Выселковского района. В Анапе умер 67-летний мужчина, в Новороссийске - 73-летняя пенсионерка. 59-летняя женщина скончалась в больнице Тихорецкого района.

По данным минздрава Кубани, общее число летальных случаев составило 1 677 пациентов. В настоящий момент 101 человек находится в тяжелом состоянии в больницах региона: 97 – на ИВЛ, 4 – на ЭКМО.

Наталья Решетняк