В Ярославской области коронавирусом за сутки заболели 177 человек и четверо скончались

В Ярославской области за сутки произошло четыре смерти от коронавируса. Скончались женщины 1949, 1949 и 1950 годов рождения, и мужчина 1958 года рождения, сообщил областной оперативный штаб. За минувшие сутки в области было выявлено 177 новых случаев заражения COVID-19. За это же время 166 человек выздоровел и выписан из больниц.

Всего по данным на 12 февраля, в регионе официально подтверждено 30274 случая заболевания новым коронавирусом. Из числа заболевших 28476 человек выздоровели. 348 пациентов скончались. В больницы госпитализировано 1130 человек, из них 627 — с подтвержденным заболеванием COVID-19 и 503 — с типичной клиникой заболевания.

Заболевания COVID-19 выявлены во всех 19 муниципальных образованиях региона. Больше всего заразившихся — в Ярославле: 15300 человек. На втором месте Рыбинск — 3590 человек, на третьем месте Ростовский район, где выявлено 1657 случаев заболевания. Меньше всего заболевших в Первомайском, Любимском и Брейтовском районах, где выявлено 220, 195 и 151 заболеваний коронавирусом соответственно.

За минувшие сутки в области проведено 2784 теста на COVID-19. На карантине находятся 7719 человек, контактировавших с заболевшими.

Антон Антонов