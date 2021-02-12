Мать избитых в Сургуте детей доводила их до истощения

Следственный комитет по Ханты-Мансийскому автономному округу (ХМАО) возбудил уголовное дело в отношении 30-летней жительницы Сургута за жестокое обращение с детьми, сообщила пресс-служба СКР по региону. Ей вменяется неисполнение обязанностей по воспитанию детей (ст. 156 УК РФ).

По версии следствия, женщина в течение длительного времени позволяла сожителю жестоко обращаться со своими детьми, не обеспечивала детей надлежащим питанием и не принимала мер по оказанию детям медицинской помощи. 9 февраля трое детей были госпитализированы в истощенном состоянии, двое из них — полуторамесячный мальчик и полуторагодовалая девочка — с тяжелыми травмами головы и тела.

Следствие направило в управление по опеке и попечительству обращение об изъятии детей и лишении родительских прав, расследование продолжается. Накануне СКР предъявил обвинение мужчине, избившему детей. Ему вменяется п. б ч.3 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью двоим малолетним).

Михаил Мананников