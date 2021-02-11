Жителю Сургута предъявили обвинение по делу об избиении двух малолетних детей

Следствие предъявило обвинение 31-летнему жителю Сургута по делу об избиении двух малолетних детей, сообщила пресс-служба Следственного комитета по Ханты-Мансийскому автономному округу (ХМАО) . Напомним, вечером 9 февраля полуторамесячный мальчик и полуторагодовалая девочка получили тяжелые травмы головы и других частей тела, после чего были госпитализированы.

В квартире, куда прибыла скорая помощь, находились мать и ее сожитель, который является отцом младшего ребенка. По версии следствия, детей травмировал мужчина, ему вменяется п. б ч.3 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью двоим малолетним). В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство о его заключении под стражу. Сейчас следователи выясняют роль матери в конфликте, расследование продолжается.

Михаил Мананников