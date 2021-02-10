В Сургуте двоих младенцев доставили в больницу с тяжелыми травмами

Следственный комитет по Ханты-Мансийскому автономному округу (ХМАО) возбудил уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью двоим малолетним (п. Б ч.3 ст. 111 УК РФ), сообщила пресс-служба СКР по ХМАО.

По предварительным данным, вечером 9 февраля полуторамесячный мальчик и полуторагодовалая девочка получили тяжелые травмы головы и других частей тела, после чего были госпитализированы. На причастность к преступлению проверяются мать и ее сожитель, который является отцом младшего ребенка. Во время прибытия скорой оба находились в квартире.

Михаил Мананников