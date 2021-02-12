В Адыгее на чиновника республиканского управления лесами завели дело о злоупотреблении полномочиями

В Адыгее возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями (ч.1 ст. 285 УК РФ) в отношении руководителя одного из территориальных подразделений управления лесами республики, сообщает пресс-служба ГУ МВД по РА.

Установлено, что чиновник не сообщил своему руководству о том, что лесник Теучежского отдела подразделения «Красногвардейское лесничество» с января 2017 года по сентябрь 2020 года не появлялся на рабочем месте, но получал зарплату. В результате ведомству был причинен ущерб в размере более 500 тыс. руб.

Расследование по делу в отношении руководителя подразделения продолжается.

Как писал “Ъ-Кубань”, ранее уголовное дело по подозрению в превышении должностных полномочий было возбуждено в отношении экс-главы Кировского сельского поселения Майкопского района Адыгеи. По данным следствия, он фиктивно начислял заработную плату водителю администрации поселения.

Виктория Колганова