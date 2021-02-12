«Акция удалась до своего начала» Дмитрий Дризе — о том, чего ждать от воскресной акции с фонариками

Силовики предупредили об ответственности за участие в несанкционированных акциях в ближайшие выходные. Соратники Алексея Навального предложили в День святого Валентина выйти из подъезда и посветить телефоном в знак солидарности друг с другом. Официальная реакция была крайне негативной. В частности, вице-спикер Госдумы Петр Толстой сравнил данный флешмоб с действиями коллаборационистов во время блокады Ленинграда. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что власти сами подогрели интерес к мероприятию.

Складывается впечатление, что на Россию движутся несметные вражьи полчища, — страна готовится к длительной обороне.

Сразу три силовых ведомства — Следственный комитет, Генпрокуратура и МВД — предупредили сограждан о недопустимости призывов и участия в несанкционированных акциях.

Тем, кто ослушается, грозит ответственность, вплоть до уголовной. Ведь то, что планируется, можно трактовать как массовые беспорядки.

Если созывать на них сограждан, полагается наказание в виде лишения свободы. В подтверждение серьезности намерений ведомство Владимира Колокольцева сообщило о возбуждении 90 уголовных дел по итогам последних протестов. Так что логично предположить, что цифра может увеличиться.

И в завершении так называемой силовой части предостережений: источники государственных информационных агентств сообщили, что и террористы не дремлют, тоже могут качнуть ситуацию.

Но вышеозвученное — это далеко не все. Этому предшествовала мощнейшая политическая артподготовка.

Первое место в разоблачении подлых врагов и заговорщиков без борьбы занял Петр Толстой. Вице-спикер Госдумы назвал готовящиеся в стране несанкционированные мероприятия «калькой с действий перебежчиков-коллаборационистов во время блокады Ленинграда, когда они фонариками подсвечивали цели немецкой авиации».

На этом фоне рассуждения Марии Захаровой про агентов НАТО и слова Дмитрия Пескова о том, что в кошки-мышки играть не будем, а накажем, если потребуется, выглядят дружеским укором.

Что же такое страшное готовится? Соратники Алексея Навального, в первую очередь Леонид Волков, предложили сторонникам выйти из подъезда и на 15 минут зажечь фонарик. И все на этом. Назвали они все это романтически — «любовь против страха». Кажется, акция, по сути, удалась до своего начала. На нее уже и выходить не нужно. Даже тот, кто не знал и не собирался, да и Навального ненавидит, теперь в курсе. Не хочешь, а пойдешь, просто ради интереса.

Ведь сложно даже на секунду представить, чтобы в какой-нибудь из стран НАТО национальный парламент отвлекался бы от законотворчества, чтобы заклеймить 15-минутный флешмоб с фонариками. А силовики бы объявляли чуть ли не всеобщую мобилизацию. Вот такой у нас День Святого Валентина. Странно, что его до сих пор не запретили.