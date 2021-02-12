Эксперты: четверо сибирских губернаторов могут уйти в отставку в этом году

Четверо губернаторов из Сибири могут покинуть свои посты до сентябрьских избирательных кампаний, следует из доклада Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК). Среди них: главы Хакасии и Тувы Валентин Коновалов и Шолбан Кара-оол, губернатор Томской области Сергей Жвачкин и губернатор Красноярского края Александр Усс. Отметим, что перевыборы предстоят только в Туве.

Эксперты оценили вероятность их отставки как среднюю. Среди причин возможного ухода с поста господина Жвачкина указывается, в частности, высокий уровень протестного голосования на выборах в гордуму Томска в сентябре 2020 года, когда ЕР потеряла большинство. «Сергей Жвачкин относится к возрастным руководителям (в январе 2021 года ему исполнилось 64 года). Курс Кремля на омоложение губернаторского корпуса (за исключением ряда специфических регионов) будет создавать дополнительные основания и для слухов о возможности досрочной замены»,— говорится в исследовании.

На рейтинге главы Республики Тыва Шолбане Кара-ооле, по оценке АПЭК, негативно сказывается длительное пребывание в должности (с 2007 года), а также рост публичного внимания к экономическим проблемам регионов. В прошлом году в федеральных и местных СМИ выходили негативные публикации о ситуации в регионе, после чего господин Кара-оол заявил, что это информационные атаки против правительства республики, а его должность «вожделенна».

Среди возможных причин отставки Валентина Коновалова называются проблемы в системе здравоохранения региона. В конце прошлого года полпред в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло заявил, что минздрав Хакасии не справлялся с организационными задачами по предотвращению распространения коронавируса. После этого в отставку ушел министр здравоохранения Виктор Шевченко. Среди проблемных информационных поводов в сфере управления отмечается задержание в апреле 2020 года исполняющего обязанности вице-премьера республики Сергея Новикова (обвинялся в получении взятки — прим. “Ъ-Сибирь”), а также неоднократные перестановки в руководстве региона.

По мнению экспертов, 2020 год был связан с серией проблемных информационных поводов для руководства Красноярского края, который возглавляет Александр Усс. «Наибольший федеральный резонанс приобрел розлив топлива в Норильске. С этим городом также связаны обсуждаемые сюжеты по поводу критики ситуации в системе здравоохранения региона (в частности, в июле 2020 года ныне покинувший этот пост мэр Норильска Ринат Ахметчин и депутат горсовета Наталья Плотникова подвергли критике «отношение краевой медицины к медицине норильской»), а также затянувшаяся процедура выборов мэра»,— полагают эксперты.

Юлия Сасевич