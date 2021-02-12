В Челябинской области могут расширить статус многодетной семьи

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер обратился к депутатам Законодательного собрания с инициативой о расширении статуса многодетной семьи на Южном Урале, сообщает пресс-служба главы региона.

Законопроект предусматривает сохранение семье статуса многодетной в случае, если старшему ребенку уже исполнилось 18 лет, но он продолжает получать образование по очной форме обучения. Семья будет считаться многодетной, пока старший ребенок учится в техникуме или в вузе до 23 лет, что позволит сохранить положенные льготы.

Сейчас семьи, воспитывающие троих детей, при достижении старшим ребенком совершеннолетия, утрачивают статус многодетной семьи, а вместе с ним право на получение социальных пособий и льгот: компенсацию на оплату услуг ЖКХ, ежемесячную выплату на третьего и (или) последующих детей, пособие на подготовку детей к школе, новогодние подарки, бесплатные путевки в санатории и загородные детские лагеря, земельный участок либо выплату взамен предоставления земельного участка.

В случае принятия законопроекта изменения вступят в силу с 1 января 2022 года.