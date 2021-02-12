Под Челябинском проводят проверку по ДТП со школьным автобусом

Прокуратура Челябинской области проводит проверку по факту дорожно-транспортного происшествия с участием школьного автобуса в Сосновском районе.

Как сообщает пресс-служба регионального ведомства, сегодня около 7:30 школьный автобус, направлявшийся из поселка Полянный в Солнечный, на автодороге Долгодеревенское – Вахрушево, выезжая с второстепенной дороги, столкнулся с ехавшим по главной автомобилем ВАЗ. В автобусе находились 13 детей. Школьников осмотрели и отправили на учебу. По предварительным данным пострадавших нет.

Сотрудники ГИБДД составили на водителя автобуса административный протокол за нарушение правил дорожного движения. Прокуратура проверяет соблюдение требований безопасности при осуществлении школьных перевозок.