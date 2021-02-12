В России за сутки выявили 15 089 заразившихся коронавирусом

За последние сутки в России зарегистрировано 15 089 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. Накануне выявили 15 038 заболевших (+0,34%%). Общее число заразившихся достигло 4 042 837.

Больше всего новых случаев за сутки:

Москва — 2139 (952 656 за все время),

Санкт-Петербург — 1134 (350 874),

Московская область — 842 (203 319),

Нижегородская область — 439 (89 996),

Воронежская область — 359 (62 631).

Умерли за последние сутки 507 человек (накануне — 553; -8,32%), всего за время пандемии — 79 194. Выздоровели 20 720 человек, всего — 3 559 142.

Где больше всего умерших:

Москва — 63 (14 223),

Санкт-Петербург — 58 (10 356),

Московская область — 30 (4177),

Ростовская область — 25 (2909),

Воронежская область — 24 (1743).

В России с 18 января идет массовая вакцинация против коронавируса. Привиться пока можно препаратом «Спутник V». В стране уже в ближайшее время может быть принята фетва (богословское заключение) о дозволенности этой вакцины для мусульман.

Подробности — в материале “Ъ” «"Спутник" оказался халяльным».