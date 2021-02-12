В Москве продлили желтый уровень погодной опасности из-за метели и гололедицы

Гидрометцентр России продлил повышенный, желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье до 22:00 субботы, 13 февраля. Синоптики предупреждают о сильном снеге, метели, гололедице и порывах ветра до 18 м/с.

«Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна»,— говорится в сообщении Гидрометцентра

Ранее желтый уровень погодной опасности был продлен в столичном регионе до 12:00 пятницы, 12 февраля. В МЧС предупреждали, что в период с полуночи в пятницу и ночью в субботу, 13 февраля в Москве ожидается снег, метель и усиление ветра с порывами 15-20 м/с. На дорогах прогнозируют снежные заносы и накаты.