В Москве продлили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы

Синоптики предупреждают о гололедице в Москве и Подмосковье. Повышенный, желтый, уровень погодной опасности будет действовать до 12:00 12 февраля. МЧС предупреждает о снеге, метели и сильном ветре в пятницу и субботу.

«Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна»,— говорится в сообщении Гидрометцентра.

В Москве сегодня, 11 февраля, днем ожидается –12…–10°C, ночью –15...–13°C. Облачно, местами небольшой снег и гололедица. Завтра, 12 февраля, прогнозируется такая же температура воздуха, однако возможен сильный снег и метель.

По данным сервиса «Яндекс.Расписание», сегодня отменено или задержано девять рейсов. Во Внуково задержано три рейса, отменен один. В Домодедово два задержано, один отменен, в Шереметьево один задержан, один отменен. Пробки сейчас оцениваются в шесть баллов.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 0:00 12 февраля и ночью 13 февраля в Москве ожидается снег, временами сильный, метель, усиление ветра с порывами 15–20 м/с. На дорогах снежные заносы, накаты»,— говорится в сообщении.