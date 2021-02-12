Суд отправил под домашний арест главу отдела по благоустройству Кировского района Екатеринбурга Он обвиняется в мошенничестве

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга отправил под домашний арест до 9 апреля начальника отдела благоустройства администрации Кировского района Илью Лободу, сообщили ”Ъ-Урал” в пресс-службе суда. Ранее он был задержан по обвинению в мошенничестве при проведении дорожных работ (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Кроме того, суд ввел ограничение на совершение определенных действий для директора ДЭУ Кировского района Сергея Худякова и главного инженера ДЭУ Александра Юхно.

Напомним, ранее ФСБ возбудила уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ в отношении главы Кировского района Александра Лошакова. По данным издания Znak.com, два года крупные подряды в Кировском районе получала фирма, близкая к руководству района. При этом фактически подрядчик не выполнял требуемые работы, а все средства выводились с ее счетов. Всего было выведено около 20 млн руб., а работы по итогу проводил районный ДЭУ за муниципальные средства.

Илья Смирнов