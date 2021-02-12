Для спасения Арины Михайловой не хватает 815 400 руб.

Педиатр Центра врожденной патологии клиники Глобал Медикал Систем (GMS Clinic, Москва) Алена Гаврина: «У Арины тяжелая форма несовершенного остеогенеза. Благодаря вовремя начатому лечению — терапии препаратом памидронат и физической реабилитации — мы получили прекрасный результат: Арина может самостоятельно ходить. В декабре прошлого года у девочки произошел тяжелый перелом правой бедренной кости — отломки сильно смещены по отношению друг к другу, и без операции восстановить нормальную ось кости невозможно. Арине нужно установить телескопический штифт. Он не только поможет укрепить кость, но и вернет девочке прежнюю подвижность».

Стоимость операции 1 548 400 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 700 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Белгород» соберут 33 тыс. руб. Не хватает 815 400 руб.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти Арину Михайлову, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Арины — Ирины Юрьевны Михайловой. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).

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