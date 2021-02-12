Прокуроры уличили депутатов в недостоверности

Прокуратура Волгоградской области вынесла представление спикеру облдумы Александру Блошкину из-за недостоверных сведений о доходах и имуществе парламентариев. По итогам плановой проверки нарушения антикоррупционного законодательства обнаружились в декларациях 11 из 38 депутатов, которые подали недостоверные сведения о доходах, имуществе и участии в коммерческой деятельности. Искажение сумм варьируется от 33 тыс. до 7 млн руб. Кроме того, два депутата не сообщили об участии в управлении некоммерческими организациями, а еще двое трудоустроили помощниками собственных жен с окладом более 40 тыс. руб. ежемесячно.

«Помимо очевидного конфликта интересов, жены-помощники одновременно трудились по основному месту работы, а одна из них также являлась индивидуальным предпринимателем»,— сообщили в прокуратуре. Имен депутатов, нарушивших законодательство, там не раскрыли, сославшись на закон о персональных данных. По сведениям “Ъ”, среди нарушителей есть представители «Единой России», КПРФ и «Справедливой России».

Лидер фракции единороссов Михаил Струк отказался от комментариев для “Ъ”. Заместитель главы фракции КПРФ Алексей Буров сообщил, что представление прокуратуры пока не обсуждалось на профильной комиссии, но «как минимум депутатам внесут предупреждение». А председатель фракции «Справедливая Россия» Дмитрий Калашников предположил, что в декларациях могли быть технические ошибки: «Прокуратура — не окончательный орган, она не может ставить точку в таких документах. Ошибки у нее тоже случаются».

Мария Шахрай, Саратов