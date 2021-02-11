В России доля автомобилей с «автоматом» осталась на уровне 62%

В 2020 году в России продажи новых автомобилей с автоматической коробкой передач выросли по сравнению с 2019 года, сообщает «Автостат».

В январе-декабре на российском рынке была продана 921 тыс. автомобилей с «автоматом», что составляет 61,9% от всех продаж. Доля рынка автомобилей с автоматической коробкой передач в 2019 году составляла 59,4%. При этом с 2016 года пять лет подряд количество проданных новых автомобилей с «автоматом» превышает 50%.

Напомним, всего в 2020 году, по данным «Ассоциации европейского бизнеса» (АЕБ), новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России было продано 1,5 млн, что на 9,1% меньше, чем в январе-декабре 2019 года.