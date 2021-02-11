Владимир Якушев предложил расширить автодорогу Тобольск—Сургут до четырех полос

Участок трассы Тюмень—Тобольск—Ханты-Мансийск от Тобольска до Сургута расширят до четырех полос. Планы по проектированию и дорожным работам сегодня обсудили полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев и начальник ФКУ «Уралуправтодор» Александр Бедусенко.

«Регионы, которые дают почти треть доходов в федеральный бюджет, заслуживают четырехполосной магистрали»,— процитировала господина Якушева пресс-служба полпредства.

Во время встречи господин Бедусенко сообщил о том, что в 2021 году планируется ввести в эксплуатацию более 30 км дороги на трассе Екатеринбург—Тюмень, 60 км — на трассе Тюмень-Тобольск—Ханты-Мансийск, еще 15 км — на трассе Пермь—Екатеринбург. Также в текущем году продолжится реконструкция автодороги Тюмень—Ишим—Омск, где строительно-монтажные работы планируется завершить к 2024 году.

«Планируется капитально отремонтировать более 100 км федеральных трасс, в частности, расширить проезжую часть до четырех полос. Всего в нормативное состояние будет приведено более 300 км дорог»,— уточнил Александр Бедусенко.

По словам Владимира Якушева, реализация задуманного позволит увеличить протяженность качественных дорог в УрФО, а также обеспечить постоянным местом работы жителей регионов.