11 февраля, четверг
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Audi представила первую электрическую RS-модель

Компания Audi представила первую электрическую RS-модель, созданную на базе седана Audi e-tron GT.

Полноприводный электромобиль технически повторяет базовую модель. RS e-tron GT оснащается двумя электромоторами (238-сильный спереди и 456-сильный сзади) суммарной мощностью 598 л.с. и 646 л.с. в кратковременном режиме повышения отдачи.

Электромобиль получил батарею на 93 кВт/ч, из которых доступны только 85 кВт/ч — такая емкость аккумулятора обеспечивает запас хода до 472 км. Audi RS e-tron GT имеет 800-вольтовую бортовую электрику и поддерживает быструю зарядку мощностью до 270 кВт.

Напомним, премьера Audi e-tron GT, который стал первым электрическим легковым автомобилем марки, состоялась в феврале 2021 года.

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