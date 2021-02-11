Audi представила первую электрическую RS-модель

Audi RS e-tron GT. Фото: Audi

Audi RS e-tron GT. Фото: Audi

Audi RS e-tron GT. Фото: Audi

Полноприводный электромобиль технически повторяет базовую модель. RS e-tron GT оснащается двумя электромоторами (238-сильный спереди и 456-сильный сзади) суммарной мощностью 598 л.с. и 646 л.с. в кратковременном режиме повышения отдачи.

Электромобиль получил батарею на 93 кВт/ч, из которых доступны только 85 кВт/ч — такая емкость аккумулятора обеспечивает запас хода до 472 км. Audi RS e-tron GT имеет 800-вольтовую бортовую электрику и поддерживает быструю зарядку мощностью до 270 кВт.

Напомним, премьера Audi e-tron GT, который стал первым электрическим легковым автомобилем марки, состоялась в феврале 2021 года.