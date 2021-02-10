Audi показала серийный электромобиль e-tron GT

Audi e-tron GT quattro. Фото: Audi

Audi e-tron GT quattro. Фото: Audi

Audi e-tron GT quattro. Фото: Audi

По дизайну кузова и салона модель практически полностью повторяет прототип. В основу Audi e-tron GT положена платформа J1, которая уже используется в электромобиле Porsche Taycan. Полноприводная новинка оснащена двумя электромоторами (238-сильный спереди и 435-сильный сзади) суммарной мощностью 476 л.с. и 530 л.с. в кратковременном режиме повышения отдачи.

Электромобиль получил батарею на 93 кВт/ч, из которых доступны только 85 кВт/ч — такая емкость аккумулятора обеспечивает запас хода до 487 км. Audi e-tron GT имеет 800-вольтовую бортовую электрику и поддерживает быструю зарядку мощностью до 270 кВт.

Напомним, серийный выпуск нового электромобиля налажен на заводе в немецком Неккарзульме. Сборка Audi e-tron GT началась в декабре 2020 года, еще до официальной премьеры модели.