Хлеба и зрелищ станет больше

С сегодняшнего дня в Петербурге возобновляют работу фуд-корты и гастропространства, закрытые с ноября прошлого года. Правительство города смягчило ограничения и для кинотеатров, театров, концертных залов и спортивных мероприятий, которым разрешили поднять заполняемость до 75%. Представители промоутерского бизнеса оценивают изменения позитивно, но рассчитывают на открытие крупных площадок. На рынке кинопроката считают, что поднять загрузку сможет только выход ожидаемых зрителями премьер, отложенных из-за пандемии.

Власти Петербурга сняли запрет деятельности фуд-кортов и гастропространств. С сегодняшнего дня они могут работать при условии заполнения до половины столиков, указано в постановлении правительства. О том, что Смольный рассматривает возможность открытия фуд-кортов и гастропространств, “Ъ” сообщал на этой неделе. Деятельность ресторанных зон была запрещена еще в ноябре.

Кроме того, с 12 февраля кинотеатры, театры и концертные залы получили разрешение увеличить загрузку с 50% до 75%. Аналогичные послабления по посещаемости были сделаны для спортивных мероприятий, но при этом число зрителей на трибунах ограничено максимальным уровнем в 25 тыс. человек. В музеях и на выставках численность экскурсионных групп выросла с 5 до 20 человек, а аттракционы в помещениях смогут принимать посетителей только при условии 50% загрузки. В дополнение к этому чиновники открыли для доступа развлекательные объекты, в том числе те, которые находятся на территории ресторанов.

Снятие ограничений в Петербурге началось в конце января. На фоне снижения заболеваемости правительство Петербурга отменило запрет работы в ночное время для ресторанов и разрешило принимать посетителей заведениям в торговых комплексах (за исключением фуд-кортов и гастропространств). Послабления коснулись и кинотеатров с концертными залами, заполняемость которых тогда разрешили увеличить с 25 до 50% зрительских мест. Тем не менее в городе еще сохраняются некоторые ограничения. К примеру, по 10 марта запрещен вход посетителей в ночные клубы и кабаре.

За 10 февраля в Петербурге было зафиксировано 1127 новых случаев заражения коронавирусом. На пике второй волны в декабре максимальный суточный прирост составлял более 3,7 тыс. Всего с начала пандемии в городе насчитывается 349,7 тыс. случаев заражения COVID-19, умерло 10,3 тыс. человек.

Президент «Айви Синема» (управляет кинотеатром «Пик» в одноименном торговом центре) Борис Дасковский объяснил, что зрители стали намного меньше ходить в кинотеатры не из-за ограничений заполняемости залов, а вследствие нехватки хорошего контента: «Нет сильного кино, на которое можно было бы пригласить эти 75%. Проблема в релизах». Пока ограничения составляли до 50% мест, средняя заполняемость в будни была лишь на уровне 25%, а в выходные — несколько выше, добавил господин Дасковский. Существенно поднять посещаемость, по его словам, например, могла бы лента «Не время умирать» из серии фильмов о Джеймсе Бонде. Изначально премьера должна была состояться еще весной прошлого года, но из-за пандемии она отменилась.

Глава корпорации PMI и компании «Планета плюс» Евгений Финкельштейн назвал снятие ограничений первым шагом к решению основной проблемы. Он напомнил, что заполняемость в 75% разрешили для относительно небольших концертных площадок (до 2 тыс. мест). К тому же пока речь идет только о сидячих местах, а не о танцполах, продолжает он. Поэтому последние послабления не коснулись, например, Ледового дворца, и сейчас отразятся в основном на работе театров. «Но в любом случае снятие ограничений началось, и вся индустрия восприняла это положительно. Это уже победа. Надеюсь, к марту послабления будут и для больших площадок»,— сказал он.

Ранее господин Финкельштейн говорил , что окупаемость концерта начинается от заполняемости в 70%. Из-за отмены или переноса около 300 концертов в 2020 году он оценивал убытки своего промоутерского бизнеса в 250–300 млн рублей. В компаниях корпорации PMI было сокращено около 70% персонала, сообщал Евгений Финкельштейн.

Ольга Белых