Золото ковидной эпохи

В 2020 году спрос на золото упал до минимума за последние одиннадцать лет. Резко сократилось потребление металла ювелирной отраслью и центробанками. Инвесторы наращивали объемы вложений, защищаясь от инфляции.

Пандемия коронавируса оказала очень сильное влияние на рынок золота. По данным World Gold Council (WGC), в прошлом году совокупный спрос на металл впервые с 2009 года опустился ниже 4 тыс. тонн и составил 3759,6 тонны, что на 14% ниже показателя 2019 года. Этот спад в значительной степени был связан с падением потребления со стороны ювелирной промышленности, которая использовала 1411,6 тонны золота, то есть на 34% меньше, чем за предшествующий год. Наиболее тяжелая ситуация наблюдалась в первом и втором кварталах на фоне вводимых во многих странах карантинных ограничений. По итогам первого квартала мировой спрос на изделия из золота упал на 39%, до рекордно низкого уровня — 315,6 тонн. Во втором квартале он опустился уже до 245,9 тонны, что вдвое ниже прошлогоднего уровня. Только на фоне снятия карантинных ограничений в третьем квартале ювелиры начали активизироваться и приобрели за квартал 334,2 тонны, что на 29% ниже показателя третьего квартала 2019 года. В четвертом квартале потребление почти вернулось к докризисным уровням (516 тонн).

Из-за непростой экономической ситуации спрос на металл в прошлом году упал и со стороны центральных банков. По данным WGC, покупки золота ЦБ в 2020 году оказались на 59% ниже, чем в предыдущем году,— 273 тонны. Основной причиной стало падение спроса на металл со стороны ЦБ России, который за год купил только 27,4 тонны, что почти в шесть раз меньше, чем годом ранее. К тому же это минимальный объем с 2006 года. Начиная с 2014 года Банк России был крупным покупателем золота и за семь лет приобрел 1236 тонн металла. Однако начиная со второго квартала прошлого года ЦБ перестал приобретать. В дополнение к этому некоторые центробанки развивающихся стран для поддержания собственных экономик были вынуждены продать часть золота из резервов. В частности, ЦБ Колумбии продал почти 10 тонн, Таджикистана — 11,3 тонны, Монголии — 12 тонн, Шри-Ланки — 12,9 тонны.

Небольшое снижение спроса отмечалось и со стороны промышленности. По данным WGC, спрос в технологическом секторе снизился на 7% в 2020 году, до 301,9 тонны. «Использование золота в электронике и компьютерных компонентах остается активным, и это быстро отразилось на восстановлении в четвертом квартале, чему способствовала потребность в ноутбуках и телекоммуникационных продуктах для работы из дома»,— отмечает директор по вопросам изменения климата и взаимодействию с рынками WGC Джон Маллиган.

Падение спроса со стороны ювелиров и ЦБ отчасти было компенсировано инвестиционным спросом, который вырос за год на 40% и достиг нового максимума в 1773,2 тонны. Основными покупателями стали глобальные золотые ETF, которые приобрели за год 877,1 тонны металла ($47,9 млрд). «Хотя в основном рост произошел за счет обеспеченных золотом ETF, рост спроса на слитки и монеты во втором полугодии тоже способствовал этому»,— отмечают в WGC. По их данным, за год физические лица приобрели 842 тонны слитков и монет, что на 9% больше, чем годом ранее. Спрос на слитки и монеты в России в 2020 году увеличился на 37% — с 3,7 тонны до 5 тонн, максимума с 2014 года. К активному бегству россиян к золоту подталкивало резкое обесценение рубля, произошедшее в прошлом году. За год курс доллара вырос в России на 20%, до $74,42, в итоге вложения в металл продемонстрировали лучшую доходность среди основных инвестиционных продуктов (см. «Деньги» от 16 декабря).

В текущем году ожидается дальнейшее восстановление спроса на металл со стороны ювелирной отрасли. По словам Джона Маллигана, для полного восстановления отложенного спроса на ювелирные изделия потребуется некоторое время, не в последнюю очередь с учетом масштабов нарушения каналов продаж и распределения, а также уровней запасов. «Спрос частных инвесторов на золотые слитки и монеты должен оставаться устойчивым, поскольку доступ к физическим инвестиционным продуктам становится проще. Мы также ожидаем сохранения интереса к обеспеченным золотом ETF, хотя, вероятно, на более сдержанном уровне, чем мы видели в 2020 году»,— отмечает господин Маллиган.

Татьяна Палаева