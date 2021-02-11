«Уральские авиалинии» отложили на март запуск рейса из Екатеринбурга в Минск

Авиакомпания «Уральские авиалинии» перенесла запуск прямого рейса из Екатеринбурга в Минск (Беларусь) на 4 марта, сообщила “Ъ-Урал” пресс-служба перевозчика. Ранее компания планировала начать полеты с 11 февраля. Решение о переносе запуска было принято из-за недостаточного спроса на билеты. Полеты будут выполняться раз в неделю по четвергам.

Напомним, в январе правительство России разрешило авиакомпаниям с 8 февраля возобновить международные перелеты из Екатеринбурга. Позднее «Уральские авиалинии» объявили о запуске рейсов в Ереван (Армения), Минск, Дубай (ОАЭ) и Ларнаку (Кипр), а «Победа» — в Стамбул (Турция).

Михаил Мананников