Нормативы продаж топлива на бирже увеличат

Минюст зарегистрировал совместный приказ Минэнерго и ФАС об увеличении нормативов продаж топлива на бирже СПбМТСБ. Так, минимальные обязательные объемы продаж бензина увеличиваются с 10% до 11%, дизтоплива — с 6% до 7,5%, сжиженного углеводородного газа — с 5% до 7,5%, керосина — с 10% до 11% и мазута — с 2% до 3%. По мнению главы Минэнерго Николая Шульгинова, это «повысит уверенность покупателей в стабильности отгрузок через биржевой канал реализации».

«Принятые меры — увеличение производства, увеличение запасов, увеличение объемов продаж на бирже — позволят избежать изменения цен выше инфляции»,— считает глава ФАС Максим Шаскольский.

Изменение нормативов биржевых продаж происходит на фоне резкого увеличения оптовых цен на топливо. При этом увеличение обязательных продаж бензина и дизтоплива было согласовано еще в прошлом году, но формально не закреплено. В этом году было решено распространить рост норматива также на СУГ, авиакеросин и мазут. Для производителей рост нормативов не должен стать болезненным, так как, как правило, текущие объемы продаж на бирже уже существенно превышают требования регуляторов.

Дмитрий Козлов